Bester Azubi seiner Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Es ist klasse, dass sich junge Menschen in ihrer Ausbildung so engagieren und so eine tolle Entwicklung nehmen", sagt Ramona Ludwig vom Autohaus BMW Michael Ludwig. Am 10. Januar absolvierte Azubi Tino Scheuschner seine Prüfung zum Kfz-Mechatroniker nach 3,5 Jahren Lehrzeit unter 18 Schülern als Bester seiner Schulklasse im Oberstufenzentrum in Friesack.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556530/

Die theoretische Ausbildung schloss der Rathenower mit der Note 1,0 ab. Als Note seiner Gesellenprüfung erreichte Tino Scheuschner eine Zwei. "Nach dem Abitur wollte ich ursprünglich Automobilbau studieren", erzählt der frisch gebackene Geselle. "Ein Schulpraktikum im Jahr 2012 machte mir so viel Spaß, dass ich im Folgejahr die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker hier im Autohaus begann."

"Tino kann sehr gut selbstständig arbeiten", lobt Sven-Erik Lenke, sein bisheriger Ausbilder und Werkstattmeister bei BMW Ludwig in der Genthiner Straße. "Er versteht Sachen schnell und kann sie gut umsetzen." Mit seiner Übernahme als Geselle durch das Autohaus in Rathenow-West startet Tino Scheuschner jetzt in seine berufliche Zukunft.

"Tino Scheuschner soll jetzt als Serviceberater weitergebildet und in unserem Autohaus in Brandenburg/Havel eingesetzt werden", erklärt Ramona Ludwig. "Künftig unterstützen wir seine Qualifizierung zum Werkstattmeister."

Das frühere Berufsbild des damaligen Kfz-Mechanikers hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Der Kfz-Mechatroniker arbeitet immer stärker auch im Kundenkontakt mit digitaler Technik. So nimmt der Serviceberater beispielsweise Reparaturaufträge nicht mehr mit Stift und Zettel, sondern mittels Tablet-PC auf.

Michael und Ramona Ludwig haben das BMW-Autohaus 1992 in Göttlin gegründet. Seit 1995 werden die Fahrzeuge des bayerischen Autobauers in Rathenow-West verkauft und repariert. "In unseren Autohäusern bilden wir immer wieder Azubis aus. Wir können nicht bestätigen, dass die Bewerber über die Jahre mit schlechteren schulischen Grundlagen zu uns kommen", sagt Ramona Ludwig. "Auch für das neue Ausbildungsjahr können sich noch Azubis bewerben."