Bahnwerk Eberswalde investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für die EBW Eisenbahnwerk GmbH in Eberswalde (Barnim) hat der neue Geschäftsführer Investitionen in Millionen-Höhe angekündigt. Bis Mitte des Jahres soll die Produktion im zum Jahresbeginn von der Deutschen Bahn übernommenen Betrieb wieder stabil laufen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556531/

Noch sei ein Großteil der 120 Fachkräfte in den Werkhallen von Kurzarbeit betroffen, räumt Andreas Schott (52) ein, der seit Mitte Februar an der Spitze des Unternehmens steht, auf dem in Eberswalde und im Barnim große Hoffnungen ruhen. Die Quantum Capital Partners AG mit Hauptsitz in München, die schon die Waggonbau GmbH in Niesky (Sachsen) betreibt, war auf Vermittlung des Landes Brandenburg als Gesellschafter in Eberswalde eingestiegen, nachdem das dortige DB-Fahrzeuginstandhaltungswerk von der Schließung bedroht war. "Ich sehe für die EBW Eisenbahnwerk GmbH die große Chance, die Geschichte des Standorts unter neuer Flagge erfolgreich in die Zukunft zu führen", sagt Andreas Schott, der diplomierter Maschinenbauingenieur ist. Für das Produktportfolio des Unternehmens gebe es ein enormes Marktpotenzial, das lediglich aktiviert werden müsse. Mit der Erteilung des Zertifikats zur DIN ISO 9001/2015 und der Eisenbahnzertifizierung ECM4 seien zum Jahresbeginn die ersten wichtigen Meilensteine der noch jungen Firmenhistorie erreicht worden. Das Werk verfüge nunmehr über alle notwendigen Zulassungen, um für seine schwerpunktmäßig aus Eisenbahnverkehrsbetrieben bestehende Kundschaft Instandhaltungen durchführen zu können.

Überdies habe der neu aufgestellte Vertrieb in beachtlichen Größenordnungen Aufträge herangeholt, die jetzt in Eberswalde abgearbeitet werden könnten, nachdem zum Jahresbeginn noch Aufträge an das Schwesterunternehmen in Niesky abgegeben worden sein, um Termine zu halten. Unter anderem würden in Eberswalde 30 Containertransportwagen für ein norwegisches Eisenbahnunternehmen montiert. Für das Kerngeschäft der Radsatz-Aufarbeitung sei bereits Ende vorigen Jahres eine Drehbank installiert worden - für 1,5 Millionen Euro. Eine weitere Anlage komme im April dazu.

Ein zusätzliches Standbein, die Kesselwagen-Wartung und -Wäsche, soll die Auslastung im Werk deutlich erhöhen. Dafür würden Verträge mit Unternehmen aus der Region, allen voran dem PCK Schwedt, vorbereitet. Der Geschäftsführer erwartet die Entscheidung über die sechs Millionen Euro teure Investition dafür bis Mitte des Jahres.

Ab der kommenden Woche sollen mindestens 60 Facharbeiter aus der Kurzarbeit geholt sein, bis Ende Juni dann die komplette Belegschaft.