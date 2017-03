Band "Dalibors Roadshow" arbeitet an neuem Album

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Sie nennen sich Oberhavels älteste Boygroup und können es nach eigenen Aussagen nicht lassen: "Dalibors Roadshow" produziert nach fünf Jahren wieder ein neues Album, das zweite in der Bandgeschichte. Diese begann 2010 zunächst mit einem Auftritt in Berlin und dann mit einem Weihnachtskonzert im Kremmener Theater "Tiefste Provinz".

artikel-ansicht/dg/0/1/1556543/

Die sechsköpfige Truppe um Bandleader und Namensgeber Andreas Dalibor - im Hauptberuf Sozialarbeiter, im ersten Nebenberuf Gründer und Chef eben jenes Kremmener Theaters - hat bereits erste Songs für das neue Album im Zehlendorfer Studio von Bandmitglied und Produzent Karsten Nubel aufgenommen. "Wir haben ja alle richtige Jobs neben der Musik. Unsere Palette reicht vom HNO-Arzt über den Theaterrequisiteur bis zum Fahrlehrer. Die Jungs sind schwer unter einen Hut zu bringen. Deshalb werden die Aufnahmen momentan auch einzeln eingespielt", berichtet Bandleader Dalibor.

Die deutschsprachigen Texte stammen wieder aus seiner Feder. Sie handeln unter anderem von einer alle Uhren anhaltenden Liebe, von Freud und Leid des Älterwerdens oder von der ach so toleranten Gesellschaft, die sich manchmal selbst ad absurdum führt: "Toleranz, Toleranz, ach was sind wir tolerant / Aber manchmal fahr'n wir damit volle Lotte an die Wand" heißt der Refrain dieses neuen Songs.

Wer die Band kennt, weiß, dass ihre Stärke aber nicht nur in den oftmals mit einem kräftigen Augenzwinkern geschriebenen Texten liegt, sondern vor allem in der unglaublichen Live-Präsenz, mit der die ja nicht umsonst Roadshow benannte Truppe auf der Bühne agiert. Wer die Band noch nie live gesehen hat, dem sei ein Klick auf youtube empfohlen. Dort ist ein fulminanter Auftritt im Kreuzberger Kult-Club SO 36 zu bestaunen, bei dem die Truppe 2015 - im Rahmen des Emergenza-Bandwettbewerbs - den Saal so richtig gerockt und die Konzertbesucher zum Jubeln gebracht hat. Das Video zeigt auch die Rampensau-Qualitäten des Sängers: So etwa, wenn Dalibor mit Cowboyhut und Karo-Hemd auf einem aufblasbaren Pferd auf die Bühne reitet und dazu "Ich hasse Country, da bleib ich anti" schmettert.

Auch in diesem Jahr ist "Dalibors Roadshow" beim Emergenza-Bandwettbewerb in Berlin wieder dabei. Beim Vorausscheid im Januar belegten die Deutschrocker Rang 3 und können somit beim Halbfinale am 6. April - erneut im SO36 - ihre Show abziehen. Weitere Auftritte wird die Band selbstverständlich auch wieder in Kremmen absolvieren. So etwa beim großen Fest anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Spargelhofs am 18. Juni sowie am 26. August, wenn es im Scheunenviertel wieder "Feuer und Flamme für Kremmen" heißt.

Die neue CD, so hofft zumindest Andreas Dalibor, soll im kommenden Herbst fertig abgemischt und dann rechtzeitig vor Weihnachten in den Läden und online erhältlich sein.