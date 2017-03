Starker Pollenflug am Wochenende erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) In Berlin und Brandenburg hat der Pollenflug wieder eingesetzt. Bislang meist mäßige Konzentrationen von Hasel- und Erlenpollen können bei Allergikern nun wieder für Beschwerden sorgen. Angesichts der erwarteten wärmeren Temperaturen sei am Wochenende "verbreitet mit mäßigem, teils starkem Pollenflug zu rechnen", hieß es in den aktuellen Polleninformationen von Freier Universität Berlin (FU) und MeteoGroup. "Es hat lange gedauert dieses Jahr", sagte FU-Meteorologe Thomas Dümmel mit Blick auf die Messdaten der Steglitzer Pollenfalle. Die ersten Pollen dieses Jahres sind laut Angaben nach relativ kaltem Winter erst Mitte Februar aufgetaucht.

