Darmstadt 98 mehrere Wochen ohne Stammtorwart Esser

«Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für uns. Michael Esser war bislang ein absoluter Leistungsträger in unserem Team», sagte Trainer Torsten Frings. Beim Spiel in Bremen soll nun Daniel Heuer Fernandes am Samstag im Tor der «Lilien» stehen. «Wir haben vollstes Vertrauen in ihn», sagte Frings.