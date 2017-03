Neue Kita am See

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (MZV) Der Landkreis hat am Donnerstag den Startknopf für den Betrieb seiner neuen Kita "Klempower Seesterne" gedrückt. Direkt am Klempowsee gelegen bietet die Einrichtung 52Kindern Platz.

Bislang werden dort zehn Kinder betreut. Kreis-Sozialdezernentin Waltraud Kuhne geht aber davon aus, dass ab dem Sommer auch der Großteil der anderen Plätze belegt sein wird.

Dass es Engpässe beim Kita-angebot in Wusterhausen gibt, hat Sandra Miermeister erfahren. Sie wollte ihre kleine Tochter Amelie bei der städtischen Kita "Regenbogen" anmelden. Doch dort gebe es keinen Platz mehr, habe sie erfahren. "Es ist aber für mich wichtig, mein Kind unterzubringen, weil ich meine Arbeit wieder aufnehmen will", erzählt die Einzelhandelskauffrau. Umso zufriedener ist sie damit, dass ihr Sprössling nun bei den "Klempower Seesternen" unterkommen kann - zumal sich Amelie beim ersten Besuch vor ein paar Wochen gleich pudelwohl fühlte: "Man hat es ihr gleich angesehen - das ist das Richtige für sie."

Wohl fühlen sich aber auch Sigrid Bandikow und ihre vier Mitarbeiterinnen. Die Kita-Leiterin sprach von einer "traumhaften Umgebung" - wegen der Nähe zum See, aber auch durch den modernen Umbau des einstigen Kinderheims, das einst zur Unterbringung von Sprösslingen des angrenzenden Mutter-Kurheims diente und baufällig war. Nun sind im Erdgeschoss nicht nur bunte und geräumige Zimmer entstanden sondern im Dachgeschoss auch ein riesiger, mit Holz ausgekleideter Bewegungsraum.

Möglich gemacht hat das ein Investor. Der Landkreis hat sich in das Gebäude eingemietet. Wie viel das kostet, wird aber nicht verraten, da es sich um ein Vertragsgeheimnis mit einem Privatier handelt. Landrat Ralf Reinhardt(SPD) betonte aber noch einmal, dass es notwendig war: "Es ist nicht üblich, dass der Landkreis Träger einer Kita ist", sagte er in der Eröffnungsansprache. "Aber wir brauchten hier eine kurzfristige, sehr gute Lösung." Die habe man gefunden.

Hintergrund ist zum einen eine mit 307Plätzen proppenvolle Kita "Regenbogen" in Wusterhausen. Zum anderen kamen mit den Flüchtlingen insbesondere 2015 viele Kinder an. Auch Jungen und Mädchen von Flüchtlingen unter drei Jahren haben einen Anspruch auf einen Kita-Platz.

Mit der Eröffnung hat es allerdings länger gedauert als gedacht. Ursprünglich sollte der Betrieb schon im vorigen Jahr starten. Daraus wurde nichts, weil es schwierig war, geeignetes Personal rechtzeitig aus den bestehenden Arbeitsverträgen zu bekommen. Deshalb zog noch etwas mehr Zeit ins Land als gedacht.

Vor allem Birgit Kusche freut sich. Sie ist Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule der Stadt. Weil die Kita "Klempower Seesterne" sich besonders um die Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien kümmert - vier sind derzeit Migranten-Sprösslinge, sechs einheimische - tue die Einrichtung viel, um die künftigen Schulanfänger mit guten Deutschkenntnissen in die erste Klasse zu schicken, so Kusche. Das passe zusammen, weil sich die Schule um Fördermittel für das neue, integrative Landes-Konzept "Gemeinsames Lernen in der Schule" beworben hat. "Und dieses Konzept wird nur funktionieren können, wenn die Kita gute Vorarbeit geleistet hat", so Kusche.