Maas geht türkischen Amtskollegen in Brandbrief an

Berlin (dpa) Mit einem Brandbrief hat Bundesjustizminister Heiko Maas seinen türkischen Kollegen Bekir Bozdag deutlich kritisiert. Er sei in «großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft», zitierte der «Spiegel» aus dem Brief. Maas warnt Bozdag darin vor einem «Abbau der Rechtsstaatlichkeit» in der Türkei. Die Inhaftierung des «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel habe ihn «erschüttert». Die badische Stadt Gaggenau hatte gestern eine Veranstaltung mit Bozdag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.