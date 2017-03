Landtag dringt auf Ausbau der Elektro-Mobilität

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Landtag von Brandenburg dringt auf einen Ausbau der Elektromobilität. Mit den Stimmen der rot-roten Koalition wurde die Landesregierung am Freitag aufgefordert, Vorreiter für die Nutzung von Elektrofahrzeugen zu werden und ein Gesamtkonzept für die E-Mobilität im Land zu erstellen. Die Deutsche Bahn AG solle zudem aufgefordert werden, die Elektrifizierung der Schienen auszubauen.

