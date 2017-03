Sperrbezirk: Katzen dürfen wieder raus

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wie der Landkreis Havelland mitteilte, wurde der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet zur Geflügelpest im Süden Rathenows am Freitag offiziell aufgehoben. Am 9. Februar war im Gewerbegebiet Grünaue ein verendeter Wildvogel gefunden worden, bei dem der hochansteckende Vogelgrippevirus nachgewiesen wurde.

Daraufhin wurde die Bildung eines Sperrbezirks im Umkreis von circa 1 Kilometer um den Fundort des Tieres und ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von circa 3 Kilometern um den Fundort des Tieres festgelegt. Jetzt kam die Entwarnung. "Da keine weiteren klinischen Erkrankungen und Erregernachweise festgestellt wurden, wird die Allgemeinverfügung vom 9. Februar 2017 nunmehr aufgehoben", so Amtstierärztin Dörte Wernecke am Freitag. Somit dürfen Katzen im Sperrbezirk wieder raus und Hunde, wo es erlaubt ist, von der Leine gelassen werden.

Allerdings gelten weiterhin die Festlegungen der Allgemeinverfügung zur Aufstallungspflicht vom 9. Januar 2017. Das heißt, Geflügel ist bis auf Weiteres in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, zu halten. Ausstellungen und Märkte mit Geflügel sind untersagt. Geflügelhalter, die bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel halten, haben die Verordnung über besondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen vom 18. November 2016 (BAnz AT 18.11.2016 V1) einzuhalten.