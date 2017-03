Eine Straßenbahn für die Billard-Europameisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Vom 28. April bis zum 7. Mai findet im Brandenburger Stahlpalast mit den Billard-Europameisterschaften das nächste große internationale Sportereignis statt. Rund 500 Sportler aus zahlreichen Ländern des Kontinents werden dazu in die Havelstadt kommen, um sich in den Billardkarambolagedisziplinen zu messen. Um bereits im Vorfeld auf die Großveranstaltung aufmerksam zu machen und möglichst viele Zuschauer einzuladen, wird in den nächsten Wochen eine Straßenbahn der Brandenburger Verkehrsbetriebe (VBBr) als Werbeträger durch Brandenburg an der Havel fahren. EM-Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann, Unterstützer der EM und Cheforganisatorin Helga Blawid stellten am Donnerstag gemeinsam die EM-Straßenbahn vor, die anschießend auf Fahrt durch die einzelnen Stadtteile geschickt wurde. Foto: Linckus