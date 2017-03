Kulturkreis begeht sein 25-jähriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Das 25-jährige Bestehen des Kulturkreises mit seinen verschiedenen Gruppen ist für den neuen Vorstand neben der Veranstaltungsreihe, die bereits wieder begonnen hat, auch die zentrale Herausforderung dieses Jahres. Ein Jubiläumsereignis, an dem alle von "Brot und Salz" über "LebensArt" und "Nadelspiel" bis hin zu "Schreibmut" beteiligt sind, soll im Herbst stattfinden.

Der Geschichtskreis um Petra Schmidt und Dr. Dietrich Raetzer bereitet zudem eine Ausstellung zu den Stadtteilen vor, an der Hobbyhistoriker aus den jeweiligen Orten schon längst arbeiten. Die auf Tafeln festgehaltene Geschichte soll ab Mai in einem Raum der Kulturwerkstatt zu sehen sein, der dafür bereits vorbereitet wird. Jeder Ortsteil bekommt sozusagen seine Wand - "und die Remise ist damit auch gleich schöner", so Raetzer. Anhand eines einheitlichen Erscheinungsbildes soll ein Wiedererkennungswert geschaffen und die Ausstellung als Ganzes gesehen werden können. Möglich sei aber auch, einen Ortsteil herauszulösen und gesondert vorzustellen, so Raetzer. Zudem kann sie je nach Erkenntnisgrad und Bearbeitung auch wachsen. Ideen zu weiteren Stelen im Stadtbild hat der Geschichtskreis ebenfalls.

"Auch die Geschichte des Kulturkreises selbst können wir übrigens darstellen", sagt Dr. Dietrich Raetzer. "Darüber hat Dietmar Tusk, der mal Vorsitzender war, viel Material." Die erste Vorsitzende war damals Ingeborg Schuckert. Seither hat sich der Kulturkreis immer breiter gefächert. Die aktiven Mitglieder organisieren Musik-, Kabarett- und Filmabende sowie Lesungen, gestalten Kalenderfotografieren, referieren über Geschichte oder sprechen mit Geflüchteten über deren Sorgen und geben ein Willkommensfest. Regelmäßig wird gemeinsam gestickt und gehäkelt oder sonst eine flotte Nadel geführt. Mit spitzer Feder macht sich die Gruppe Schreibmut ihre eigenen Reime. Im Jubiläumsjahr der Reformation sollen Martin Luther und Co. auch in Hohen Neuendorf eine gewisse Würdigung erfahren. Wie, darüber macht sich derzeit Andreas Schuckert noch so seine Gedanken, der vor einigen Monaten bereits in der Buchhandlung Behm alte Bücher zum Thema ausgestellt hatte.

Aus dem Kulturkreis hervorgegangen ist auch der Chor Cross Over. 2007 mit zehn Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen, ist der Chor in den vergangenen Jahren stetig auf 28 Sängerinnen und 7 Sänger angewachsen. Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Cross-Over-Chor mit seinem Leiter Sven Manuel Ratzel in diesem Jahr - natürlich mit Gesang. "Seit Beginn des Jahres üben wir schon dafür", sagt Günther Rehme vom Chor. Zwei Auftritte im Kreis stehen schon fest im Kalender: Am 24. Juni ist Cross Over mit seiner bewährten Mischung aus Gospel, Soul, Schlagern, Jazz, Country und Popsongs zu Gast in Lehnitz, und am 8. Juli gibt es ein Heimspiel in der evangelischen Kirche von Hohen Neuendorf. Außerdem ist das Repertoire in den zehn Jahren so gewachsen, dass der Chor beschlossen hat, mit einem professionellen Tonmeister eine eigene CD aufzunehmen. Die Borgsdorfer Kirche soll dafür die richtige Akustik bieten. "In jedem Jahr unseres Bestehens haben wir Songs gesungen, die uns sehr am Herzen liegen und die beim Publikum besonders ankamen", so Günther Rehme. Insofern lässt sich für die CD durchaus aus dem Vollen schöpfen. "Allerdings müssen wir drei Bässe uns ganz schön die Lunge aus dem Leib singen", erklärt der Vorsitzende des Kulturkreises, Dag Tjaden, lachend und deutet auf Günther Rehme sowie Günter Backhus vom Vorstand des Vereins. "Wenn einer von uns mal fehlt, dann ist das sofort zu hören", sagt Günther Rehme. Gerne heißen gerade die Sänger im Chor Verstärkung für die Bässe und Tenöre willkommen. Jeden Dienstag wird ab 20 Uhr fleißig geprobt.

Wer sich für eine Mitarbeit im Kulturkreis im Allgemeinen oder für den Chor im Besonderen interessiert, kann sich gerne in der Karl-Marx-Straße 24 oder unter 03303 2111170 melden.