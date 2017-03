artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Grippewelle in Brandenburg hat möglicherweise den Zenit überschritten: In der neunten Woche seit Jahresbeginn ist die Zahl der neu gemeldeten Erkrankungen mit 175 auf weniger als ein Drittel der Fälle der achten Woche gesunken, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. In der siebten Woche habe die Zahl noch bei 684 Influenza-Erkrankungen innerhalb einer Woche gelegen - dem höchsten Wert dieser Saison.