Starker Start für DLV-Team bei Hallen-EM

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556582/

Dutkiewicz vom TV Wattenscheid gewann ihren Vorlauf in der Weltklasse-Zeit von 7,86 Sekunden und untermauerte ihre Gold-Ambitionen. Freiluft-Europameisterin Roleder vom SV Halle kam am ersten Tag der Titelkämpfe in 7,98 Sekunden weiter. Beide stehen derzeit in der europäischen Hallen-Bestenliste über 60 Meter Hürden ganz oben. Die Mannheimerin Ricarda Lobe erreichte ebenfalls das Semifinale (16.30 Uhr).

Auch die meisten anderen deutschen Leichtathleten überzeugten. Weitsprung-Hallenmeister Julian Howard (Karlsruhe) zog als Vorkampf-Sechster mit 7,88 Metern ins Finale am Samstagabend ein. Dreispringerin Kristin Gierisch (Chemnitz) - im März Zweite der Hallen-WM - wurde mit 14,26 Metern Vorkampf-Zweite, einen Zentimeter hinter ihrer Dresdener Teamkollegin Jenny Elbe.

Taktisch clever lief die erst 19 Jahre alte Alina Reh aus Ulm als Vierte ihres Vorlaufs ins 3000-Meter-Finale, das auch Hanna Klein (Schorndorf) erreichte. Lara Hoffmann kam über die Zeit (53,65 Sekunden) ins 400-Meter-Halbfinale. Kugelstoßerin Claudine Vita aus Neubrandenburg qualifizierte sich mit 17,83 Metern als Drittbeste für den Medaillenkampf. Welt- und Europameisterin Christina Schwanitz ist schwanger und fehlt deshalb in Belgrad

Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten ist in diesem Sommer die Freiluft-WM in London.