Arbeitslosenquote weiter im Abwärtstrend

Brandenburg (MZV) Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel hat im Februar 2017 einen neuen Tiefststand erreicht. Wie Jobcenter Geschäftsführer Michael Glaser am Mittwoch mitteilte, waren im vergangen Monat insgesamt 2901 arbeitslose Männer und Frauen in seiner Behörde registriert. Das entspricht einer Quote von 10,1 Prozent, die damit um 0,5 Prozent geringer ist als noch im Januar und sogar um 1,8 Prozent geringer ausfällt als noch vor eine Jahr, als noch 3692 Arbeitslose im Jobcenter registriert waren. Erfreut über diesen neuerlichen Tiefststand sagte Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann: "Wenn wir die heutigen Arbeitsmarktzahlen für unsere Stadt sehen und mit früheren Werten aus 2003 vergleichen, dann ist das fast ein kleines Wunder. Hatten wir damals noch eine Arbeitslosenquote von deutlich über 20 Prozent, so konnte diese auf die Hälfte gesenkt werden." Und weiter: "Mit dem Aktionsplan zur Senkung der Arbeitslosenquote haben wir das ambitionierte Ziel einer einstelligen Quote ausgerufen. Der aktuelle Wert von 10,1 Prozent kommt diesem Ziel schon sehr nahe, obwohl der Aktionsplan bis 2020 läuft." Weiterhin erfreulich: Im Jobcenter Brandenburg konnte auch die Zahl an Langzeitarbeitlosen weiter abgebaut werden. So waren im vergangenen Monat 1.570 Personen im Bestand, 46 Personen weniger als im Vormonat und 436 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Auch diese Entwicklung lässt weiterhin eine positive Tendenz erkennen.