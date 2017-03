artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstagabend in Falkensee zahlreiche Jugendliche unter Beobachtung genommen und Platzverweise erteilt. Warum? Vor einer Einrichtung, in der Jugendliche untergebracht sind, hatten sich sieben junge Leute aus Berlin versammelt, die offensichtlich auf Krawall aus waren.