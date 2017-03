artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) In Ketzin/Havel ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an der Falkenrehder Chaussee gleich in mehrere Bungalows in einer Kleingartenanlage eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben haben Diebe dort randaliert und etwa Rasenmäher, Fernseher und Gartengeräte gestohlen. Die Ermittlungen dazu dauern an.