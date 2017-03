Vermisster Steuermann bleibt verschwunden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556611/

Polizeitaucher suchten am Freitagnachmittag am Schiffsrumpf und unter dem Schiff nach Spuren, die das Verschwinden des 49-jährigen polnischen Schiffsführers erklären könnten. Gefunden wurden allerdings keine Hinweise.

Polizeitaucher suchten am Freitagnachmittag am Schiffsrumpf und unter dem Schiff nach Spuren, die das Verschwinden des 49-jährigen polnischen Schiffsführers erklären könnten. Gefunden wurden allerdings keine Hinweise. © OGA/Volkmar Ernst

Der Steuermann war von seinen Kollegen, dem Schiffsführer und einem Matrosen, am Donnerstag gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet worden. Er war in die Kombüse gegangen. Als er nach einer halben Stunde nicht wiederkam, suchten die Kollegen nach ihm, fanden ihn aber nicht. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass er über Bord gefallen ist. Die Polizei suchte mit einer Wärmebildkamera von einem Hubschrauber aus nach dem Mann. Parallel patrouillierten Kräfte der Wasserschutzpolizei auf dem Oder-Havel-Kanal, allerdings ohne Erfolg.

Freitag konnte der Bereich, in dem der 49-Jährige vermutlich über Bord gegangen war, auf etwa vier Kilometer zwischen Zerpenschleuse und Kreuzbruch eingegrenzt werden. Allerdings ist auch das noch zu weit, um den Kanal mit Tauchern flächendeckend abzusuchen, informierte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Dass die Kriminalpolizei das Schiff am Freitag abermals durchsuchte, sei ein ganz normales Prozedere, so die Polizeisprecherin: "Es kann ja sein, dass sich der Mann, aus welchen Gründen auch immer nur versteckt hat. Vielleicht hat er Angst. Vielleicht hat er sich verletzt und liegt bewusstlos irgendwo. Vielleicht kann er auch nur eine Tür nicht mehr öffnen." Außerdem werde nach Spuren gesucht, um ein Verbrechen ausschließen zu können. "Die wurden aber nicht gefunden", so die Polizistin.

Der polnische Schubverband liegt derzeit in der Nähe von Kreuzbruch. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich, solange nur zwei Personen an Bord sind. Schickt die Reederei Ersatz für den vermissten Steuermann, kann der Schubverband weiterfahren.

Die Suche wird in den nächsten Tagen und Wochen von der Wasserschutzpolizei per Boot fortgesetzt. Dabei werden die Wasserfläche und der Uferbereich abgesucht.