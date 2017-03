Hürdensprinterin Rosolova übersteht Sturz mit Prellungen

03.03.2017 06:57

Thema

Sechs Highlights der Hallen-EM in Belgrad

Sport (dpa) 26 Entscheidungen an drei Tagen, 43 deutsche Leichtathleten am Start - da ist Spannung in der Kombank Arena garantiert. Sechs Höhepunkte der Hallen-Europameisterschaften... mehr