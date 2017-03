Warmes Frühlingswetter am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Es wird frühlingshaft warm in Berlin und Brandenburg: Die Temperaturen steigen am Samstag bis auf Werte zwischen 13 und 17 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Freitag mit. Das sei für Anfang März ungewöhnlich mild, betonte ein Meteorologe. Wolken am Himmel werde es trotzdem geben, aber keinen Regen. "Unterm Strich wird es niederschlagsfrei bleiben", sagte er. Die höchsten Temperaturen werden laut Vorhersage im Süden Brandenburgs erreicht. In der Prignitz und in der Uckermark bleibe es etwas kühler.