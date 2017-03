König Willem-Alexander feiert nicht allein

artikel-ansicht/dg/0/

Den Haag (dpa) Der niederländische König Willem-Alexander muss seinen 50. Geburtstag wohl nicht alleine feiern. Rund 11 500 Niederländer meldeten sich auf die Einladung des Königs zu einem Geburtstagsessen am 28. April, teilte der Hof am Freitag mit. Da im Palast nur Platz für 150 Gäste sei, muss nun das Los entscheiden.

König Willem-Alexander 2016 in Zwolle (Niederlande) am «Koningsdag». © Andreas Rentz / Pool/GETTY IMAGES POOL/dpa

Willem-Alexander wird am 27. April 50 Jahre alt. Den Tag feiert das Land traditionell mit dem Monarchen mit einem Volksfest, dem «Koningsdag». Doch zur Party am Tag danach lud der König Bürger ein, die genau wie er am 27. April einen runden Geburtstag feiern. 50 Plätze sind für 50-Jährige.