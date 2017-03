Wirtschaftsminister Zeybekci - Wahlkämpfer für Erdogan

artikel-ansicht/dg/0/

Als Abgeordneter und Minister hat sich Zeybekci als loyaler Anhänger des damaligen Regierungschefs und heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan erwiesen. Für einen diplomatischen Umgangston ist der Ressortchef, der angesichts der kriselnden türkischen Wirtschaft auch ausländische Investoren anlocken soll, nicht bekannt.

Nach dem Umsturzversuch im Juli 2016, bei dem Erdogan entmachtet werden sollte, nannte Zeybekci die Putschisten «Kanalratten». Ihnen drohte er: «Solange sie leben, werden wir ihnen nie wieder Tageslicht zeigen. Solange sie leben, werden sie nie wieder Stimmen von Menschen hören.» Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht, hält Zeybekci für weniger wert als Hunde. «Beleidigt die Hunde nicht», sagte er.

Tiervergleiche scheut Zeybekci ohnehin nicht, wenn es um Gegner Erdogans geht. Etwa um jene Parlamentsabgeordneten der pro-kurdischen HDP, deren Immunität auf Betreiben Erdogans im vergangenen Juni aufgehoben wurde. «Der Staat der Republik Türkei hat sie so wie die Ratten aus dem Kanal am Nacken gepackt und sie vor Gericht gebracht», sagte Zeybekci im Herbst. «Wir lassen die Kanalratten am Nacken fassen, aber ihr Quieken kommt von anderswo. Es kommt aus Europa.» Die EU hatte die Aufhebung der Immunität scharf kritisiert.

Zeybekci ist niemand, der sich so einfach von einem Auftritt abhalten lassen würde - besonders dann, wenn es darum geht, für Erdogan zu werben. Die Absage von Köln schreckt ihn daher nicht, zudem nun als Alternative ein Auftritt in Frechen angekündigt ist. «Ich werde am Sonntag wieder nach Deutschland reisen. Ich werde die mir befohlene Reise antreten, und wir sagen, der Sieg ist Allahs», sagte er.

In Frechen bei Köln ist der Auftritt des vierfachen Familienvaters im «Golden Palast» geplant, das sich selbst als «Event Center» bezeichnet - und das sonst eher türkische Hochzeiten als Wahlkampfauftritte ausrichtet. Sollte es in Frechen wieder Probleme geben, will sich Zeybekci - der laut Lebenslauf fließend Englisch und Deutsch spricht - auch davon nicht abhalten lassen. Er sagt: «Wenn wir sehen, dass sie uns wieder keine Erlaubnis geben, gehe ich von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Haus zu Haus und treffe unsere Bürger trotzdem.»