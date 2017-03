Vierjähriger Junge aus Velten vermisst

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Der vierjährige Maximilian Pöller aus Velten wird seit Dienstag vermisst, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Jugendamt hat Anzeige erstattet. Den Eltern war das Sorgerecht entzogen worden. Die Beamten schließen nicht aus, dass das Kind mit nahen Angehörigen unterwegs ist. Maximilian ist etwa einen Meter groß, hat blaue Augen, kurze blonde Haare und eine Narbe an der Stirn. Er leidet an Neurodermitis, was auch am Hals zu sehen ist. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Jacke, blauen Turnschuhen und einer hellblauer Pudelmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.