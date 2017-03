Sperrung gilt ab Montag

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Der Landesbetrieb Straßenwesen hat am Freitag Details zum Neubau des Neuruppiner Kreisels zwischen Neustädter Straße und Bechliner Chaussee bekannt gegeben. Demnach erfolgt am Montag die Vollsperrung für den Durchgangsverkehr auf der B167. Offen bleiben wird aber die Strecker der Heinrich-Rau-Straße, die über den Kreisverkehr in den Certaldo-Ring übergeht.