Lindow betreibt Zeltplatz vorerst selbst

Lindow (MZV) Die Vergabe des Pachtvertrags für den Lindower Campingplatz ist unzulässig. So lautet das Urteil des Landgerichts Neuruppin. Die Stadt Lindow will nun auf Nummer sicher gehen, bevor der Betrieb neu vergeben wird. Das hat zur Folge, dass die Stadt die Anlage in diesem Jahr selbst betreiben muss.

Amtsdirektor Danilo Lieske war zur Urteilsverkündung gar nicht erst erschienen. "Ich wusste was rauskommt", sagte er am Freitagnachmittag. Kurz zuvor hatte Richter Michael Pulfrich seine Entscheidung verkündet und damit der alten Pächterin des Campingplatzes recht gegeben. Diese hatte eine einstweilige Verfügung gegen die Neuvergabe des Pachtvertrags erwirkt. Bei der Entscheidung der Stadtverordneten am 1. Dezember vergangenen Jahres fühlte sie sich benachteiligt. Tatsächlich stellt Richter Pulfrich bei der Entscheidungsfindung vier Verfahrensverstöße fest. So ist im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung mit Interessenten über ihr Vorhaben mit dem Zelltplatz gesprochen worden. Darin sei es nicht nur um die Höhe der Pacht gegangen. Das sei in dieser Form nicht zulässig gewesen. Zudem hätten die Abgeordneten ihre Abstimmung auch von einem Bewerbungskonzept abhängig gemacht, ohne dass vorher klar gewesen sei, dass das eine Entscheidungsgrundlage sein könnte. Auch die Verhandlung über die Höhe der Pacht sei nicht transparent genug gelaufen, sodass Bohry benachteiligt worden sei. Und nicht zuletzt ist das Abstimmungsverfahren an sich laut Pulfrich nicht transparent genug gewesen.

Somit darf Lindow auf Grundlage der Abstimmung vom 1. Dezember keinen Vertrag mit Tony Schulze schließen, für den die Stadtverordneten mehrheitlich gestimmt hatten. Laut Richter Pulfrich ist es theoretisch möglich, neu über den künftigen Pächter abzustimmen. Der Vertrag müsste nicht erst neu ausgeschrieben werden. Doch Danilo Lieske möchte jetzt nichts übers Knie brechen. "Wir bereiten ein neues Verfahren vor. Die Stadt muss entscheiden, wie wir weiter vorgehen", sagte er. Qualität gehe vor Eile, zumal Bohrys Anwalt laut über weitere rechtliche Schritte nachgedacht habe.

Fest steht, dass in diesem Jahr wohl kein neuer Pächter gefunden wird. Deshalb wird der Platz vorerst durch die Stadt bewirtschaftet. "Wir haben die Touristinformation dafür personell aufgestockt", so Lieske. Ob Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden, will er nach Prüfung der schriftlichen Begründung entscheiden. Aber: "Wir wollen eine Lösung des Problems und uns nicht jahrelang vor Gericht streiten."