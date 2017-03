artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Oberhavel (MOZ) (mae) Trampolin springen macht nicht nur Kindern und Jugendlichen Spaß. Auch Erwachsene schätzen das in Mode gekommene Fitnessgerät für ein gezieltes Ganzkörpertraining. Am 4. März wird die erste Trampolin- und Tobearena im Land Brandenburg in Bernau eröffnet.

Seit dem 4. März 2017 zieht Leben in die neue Tobearena in Bernau ein. Foto: privat © MZV

Der Komplex des Sportforums Bernau, zu dem auch das Vitadeum in Glienicke und das Sportforum in Kleinmachnow gehören, ist damit deutlich erweitert worden. "In dem seit 1998 bestehenden Komplex mit über 7000 Quadratmeter Sport- und Freizeitfläche existieren bereits ein modernes Fitnesscenter, eine Tennis- und Badmintonhalle, Squashcourts, ein 1500 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Schwimmbad, vier verschiedene Saunen, Saunagarten und mehrere Ruhebereiche", berichtet Geschäftsführer Matthias Paul und ist sichtlich zufrieden, dass es mit den Bauarbeiten des neuen Projekts fast reibungslos geklappt hat.

Er weiß aus Erfahrung, dass auch Menschen aus Glienicke, Schildow und Hohen Neuendorf das Sportforum in Bernau nutzen, allein des Schwimmbades wegen.

Nun wird das Sportforum Bernau um eine Trampolin- und Tobewelt - FunJump - erweitert. Auf mehr als 1500 Quadratmetern können Besucher hier auf über 60 verschiedenen Trampolinen springen und toben.

Ergänzt wird die Anlage durch verschiedene Attraktionen wie einem acht Meter hohen Rutschenturm mit insgesamt drei verschiedenen Rutschen und Klettergerüsten, Langtrampolinen, drei Sprunggruben, jeweils einen Basket- und Dodgeballbereich, mehreren Walls und Sprungtürmen.

Weiterhin komplettiert wird der Bereich durch Umkleideräume und Toiletten, eine Küche und Rezeption und mehrere Sitzbereiche, unter anderem auf einer vier Meter hohen Galerie über den Sprungflächen. "So können Eltern gemütlich sitzen, etwas Essen und trinken und dabei ihren Kindern beim Auspowern zuschauen", erklärtMatthias Paul das Gesamtkonzept. "Die Erweiterung des Sportforum Bernau um eine Trampolin- und Tobewelt fügt sich nahtlos in das bisherige Konzept des Hauses als Familienclub, mit Angeboten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für junge Erwachsene, Familien und Senioren ein."

Matthias Paul glaubt schon jetzt, dass der neue Freizeitspaß auf großes Interesse stoßen wird.

"Zielgruppen sind zunächst Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene und jedermann, der es sich zutraut, auf den Trampolinen zu springen", erklärt er.

Insbesondere die Verbindung von Kraft-, Koordinations- und Ausdauertraining mit einer emotionalen Komponente und viel Spaß, mache das Training zum Erlebnis, ist er sich sicher. Schon ausprobiert? Natürlich.Und nicht nur die Geschäftsführung hatte ihren Spaß in der Tobearena.

"Die Idee der Indoor Trampolinwelten stammt aus den USA und verbreitet sich in den letzten vier bis fünf Jahren rasend schnell in Deutschland. Inzwischen gibt es in Berlin schon drei Sprunghallen. Keine Freizeitaktivität verbreitet sich derzeit mit annähernd der gleichen rasanten Geschwindigkeit wie das Springen in Indoor-Trampolinwelten", erläutertder Geschäftsführer, warum er sich für die Erweiterung in Bernau entschieden hat.

Nach der feierlichen Eröffnung am heutigen Sonnabend kann an den Wochentagen von 15 bis 21Uhr, an Samstagen von 10 bis 21Uhr, an Sonn- und Feiertagen und während der Schulferien von 10 bis 20 Uhr im neuen FunJump getobt werden.