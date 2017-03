artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MOZ) (mae) Die erste Geige in einem Orchester spielen, das ist der Berufstraum von Nico Zurawski. Der 19jährige Abiturient ist Mitglied der Jungen Philharmonie Brandenburg. Das 1992 gegründete Ensemble tritt am 21.April in Rheinsberg auf. Im August bringt es als Opernorchester beim internationalen Festivalsommer j:Opera auf Schloss Tabor in Neuhaus (Österreich) Georges Bizets Welterfolg "Carmen" auf die Bühne.

Instrumente mögen keine allzu hohe Luftfeuchtigkeit. Dennoch ist das heimische Badezimmer im Dachgeschoss des Hennigsdorfer Einfamilienhauses sein bevorzugter Übungsort. Hier streicht Nico Zurawski mit dem Bogen über seine Geige. Spielt Tonleitern, Etüden, Violinkonzerte, Orchesterstellen aus Orchesterliteratur.

"Es hallt ziemlich, aber es ist der schönste, hellste Raum im Haus", erklärt der 19-Jährige seine Vorliebe für das Geigen zwischen Dusche und Waschbecken. "Ich stand aber auch schon nachts im Keller und habe mich auf ein Vorspiel, eine Prüfung oder ein Konzert vorbereitet", erzählt er. "Der Keller hat zwar eine Brandschutztür, zu hören ist Nico dann doch im ganzen Haus. Insbesondere, wenn er schwierige Stellen mehr als 180 Mal wiederholt, kann das durchaus belastend für alle Beteiligten sein", lacht Frank Kopanski. Das ist keineswegs negativ gemeint. Der Lebenspartner von Nicos Mutter unterstützt den jungen Mann wo es nur geht, ebenso wie die ganze Familie, einschließlich leiblichem Vater und Großeltern, auf seinem Weg zum Berufsmusiker. Genau das ist Nicos Wunsch. Im Alter von sechs Jahren stand für ihn fest: "Ich werde Geiger". An der Oranienburger Musikschule nahm er die ersten Geigenstunden. "Anfangs helfen Klebchen an den Saiten, den richtigen Ton zu treffen", erinnert er sich. Seine erste eigene Violine bekam einen festen Platz in seinem Zimmer und seinem Herzen. Viele Stunden seiner Freizeit teilte er mit dem Streichinstrument, übte zu Beginn etwa eine Stunde täglich. Als 2004 an der Hennigsdorfer Musikschule ein Platz frei wurde, besuchte Nico in seinem Wohnort den Geigenunterricht. "Das Schwierigste ist das unabhängige Spiel von rechter und linker Hand und das richtige Halten des Bogens, nicht zu verkrampfen, die Gedanken nicht abwandern zu lassen."

Nico möchte gefordert und gefördert werden, sucht die geigenspielerische Herausforderung. Daher wechselte der Musikschüler 2008 zur Privatförderung, zunächst bei Annegret Pieske. Die frei schaffende Kammermusikerin studierte an der Universität der Künste. Sie ist es, die ihn auf die Möglichkeit, in einem jungen Orchester mitzuwirken, aufmerksam macht. "Sie schlug mir vor, mich für die Aufnahmeprüfung bei der Jungen Philharmonie Brandenburg anzumelden. Mit Tonleiterstudien, Etüden, Dreiklängen sowie zwei Stücken aus verschiedenen Musikepochen seiner Wahl überzeugt Nico im Oktober 2012 die Jury des Probespiels in der Komischen Oper Berlin. Er wird gleich für die Silvesterproben 2012/2013 in die Gruppe der ersten Geigen des 1992 gegründeten Ensembles aufgenommen. "Es war eine meine besten Entscheidungen, zu dieser Aufnahmeprüfung zu gehen. Ich habe so tolle Leute dadurch kennengelernt. Wir feiern, tauschen uns aus, genießen Kultur zusammen." Und die Zwölf- bis 25-Jährigen treten zusammen auf. "Das ist nicht ganz einfach. Wir treffen nur vier bis fünf Mal im Jahr aufeinander, um zu üben und die Besetzung wechselt jährlich, weil neue Mitglieder hinzukommen und andere das Orchester verlassen." Nico Zurawski ist weiter dabei, leidenschaftlich gern. Dabei rührt seine Liebe zur eigenhändigen Konzertmusik, zu Jazz, Swing, Mozart, Beethoven und vor allem Tschaikowski aus keiner Familientradition.

"Wir sind alle eher Handwerker", sagt Frank Kopanski, der in der Heizungs- und Sanitärbranche arbeitet. Nicos Mutter ist Floristin. "Meine Mama sagt, meine Liebe zur Klassik käme vielleicht daher, dass sie mir als Baby und Kleinkind klassische Werke vorgespielt hat, unter anderem viel von Wolfgang Amadeus Mozart", erzählt der Hennigsdorfer.

Drei bis vier Stunden probt er inzwischen auf seinem Instrument, fährt ein bis zwei Mal wöchentlich zu seinem Musik-Professor, Heinz Schunk. Bei dem ehemaligen Konzertmeister am Konzerthaus Orchester und an der Staatsoper Berlin nimmt Nico seit 2015 Meisterstunden. Violine zu spielen sei ein ständiger Lernprozess, das Üben unabdingbar, um gut zu werden und zu bleiben. "Manchmal ist es echt schwierig, sich zu motivieren, wenn man nachmittags nach der Schule nach Hause kommt. Aber ich weiß ja, wofür", sagt Nico. Er lernt aktuell am Oberstufenzentrum Eduard Maurer in Hennigsdorf. Demnächst beginnen die Abiturprüfungen. Dazu laufen für den jungen Mann die Vorbereitungen zu den Osterkonzerten der Jungen Philharmonie Brandenburg am 21., 22. und 23. April in Rheinsberg, Potsdam und Senftenberg. Gespielt wird die 5. Sinfonie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Im August steht Nico in Österreich ein Rendezvous mit "Carmen" bevor, auf welches er sich intensiv vorbereiten möchte. Dazu reist der Junge Philharmoniker mit dem Ensemble nach Österreich zum internationalen Festivalsommer j:Opera auf Schloss Tabor in Neuhaus (siehe Infokasten).

Orchestermusiker, das ist Nicos großer Traum. "Geiger ist für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann." Sein Vorbild: der Russe Dawid Oistrach. "Er ist großartig, spielt den besten Ton, ist für mich der beste Geiger".

Nico strebt für 2018 ein Geige-Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin oder an der Uni der Künste an. Um einen der begehrten Studienplätze zu bekommen, will er nach dem Abitur weitere Referenzen sammeln. Die Konkurrenz ist international und vor allem aus Japan und Russland stark. "Man muss die anderen an die Wand spielen." Das gilt ebenso für einen Platz im Berufsorchester. "Bis zu 300 Bewerbungen kommen auf eine Stelle. Nico will sie, deshalb lässt er seine Finger über die Saiten fliegen - im Haus, im Konzerthaus, im Keller, und im hellen Bad.