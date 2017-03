artikel-ansicht/dg/0/

Otto Schack in seinem Haus in Ackermannshof © Inga Dreyer

Ein paar solcher kleinen expressiven Malereien hat er in einem Heftchen gesammelt und probehalber gedruckt. Ja, er malt noch. Otto Schack, der am 7. März seinen 80. Geburtstag feiert, steht an einem Holztisch in seinem Wohnzimmer und fährt mit dem Pinsel über das Papier.

So wie er mit den Miniaturen verfährt, so spricht er auch: expressiv, wie aus einem Guss. Wo auch anfangen, wenn man 80 Jahre intensiven Lebens hinter sich hat, wo aufhören?

An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht. "Ich wäre vielleicht ein Malerfürst geworden", sagt er. Wenn nicht so viel anderes gewesen wäre. Aktuell beschäftigt ihn etwa seine "rote Liste der bedrohten Denkmäler". Immer wieder hakt er nach, scheucht Journalisten und Politiker auf, wenn ein historischer Schatz verfällt oder heimlich abgerissen wird. "Man kann ja nicht ruhig an der Staffelei stehen, wenn man weiß, was da für Machenschaften am Werk sind."

Doch eigentlich ist das gar kein Gegensatz - eigene Kunst und gesellschaftliches Engagement. Hausen im Elfenbeinturm ist nichts für ihn. Als Fürst taugt er nicht. Dafür liebt er die Menschen zu sehr.

Der 1937 im anhaltinischen Dessau Geborene hat sich den Ideen des Bauhauses verschrieben. Er steht für eine Kunst, die im Handwerk verwurzelt ist und den Menschen dienen will. Eine Kunst, die über das Materielle hinausgeht und das ganze Leben einschließt. Schack hält es mit Joseph Beuys' Spruch: "Jeder Mensch ist ein Künstler".

Kunsterziehung ist für Otto Schack und seine Frau Rosemarie eine Lebensaufgabe. Angefangen hat es bei Kinderheimen, die das Künstlerpaar umgestaltete - etwa in Groß Schönebeck (Barnim). Möbel, die aus Aggressivität zerstört wurden, arbeiteten sie gemeinsam mit den Kindern wieder auf. "Da machen wir jetzt etwas Neues draus", habe er immer gesagt, erzählt Otto Schack.

Wo das Ehepaar aufkreuzte, richtete es Kunstschulen oder Malzirkel ein. In Bernau, Schulzendorf bei Wriezen, Werneuchen oder Bad Freienwalde arbeiteten beide mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. "Jetzt haben wir nur noch Meisterschüler", sagt Schack lächelnd. Und die kommen zu ihnen nach Ackermannshof (Märkisch-Oderland).

Dort sitzt er nun, eingemummelt mit Mütze, bei einer Tasse Tee. Um ihn herum Kunstwerke seines vor zehn Jahren verunglückten Sohnes Philipp Schack. Jan, der zweite Sohn, ist Bildhauer geworden.

Otto Schacks Vater und Großvater waren ebenfalls Maler und Handwerker. Für ihn selbst habe nie zur Debatte gestanden, einen anderen Beruf zu ergreifen. "Mir ist auch gar nichts anderes eingefallen", sagt Schack und lacht.

Die Schule mit den Rohrstock schwingenden Lehrern war nicht sein Fall. Besser wurde es nach dem Krieg, als plötzlich neue, unverbrauchte und ahnungslose Lehrer eingestellt wurden, berichtet er. Schon der Kindergarten war nicht nach seinem Geschmack - obwohl dort alles liebevoll eingerichtet gewesen sei, räumt Schack ein. Doch schon am ersten Tag sei er während des Mittagsschlafes unter der Decke hervorgeschlüpft und einfach abgehauen.

Statt im Kindergarten verbrachte er seine Kindheit in der Werkstatt des Großvaters - und saugte alles in sich auf, was er erfahren konnte. Bereits als Kind bekam er Privatunterricht im Zeichnen, nach der achten Klasse ging er bei den Brüdern Schwandt in die Lehre, wo er sich zum Maler und Grafiker ausbilden ließ. Viele Aufträge kamen von der Farbenfabrik Wolfen: Werbung und Messestände entwerfen. Der dortige Werbeleiter entdeckte das Talent des jungen Schack, der daraufhin die Möglichkeit bekam, in der Werbeabteilung der Fabrik zu arbeiten und sich weiterzubilden. Doch nicht nur das: Der kleine Zirkel Intellektueller, den er dort kennenlernte, ließ ihn in die Welt der Musik und Literatur eintauchen.

Als sich Otto Schack mit Anfang 20 an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee bewarb, war er künstlerisch bereits so weit, dass er Angst hatte, nicht genommen zu werden. "Ich war ja hochgradig ausgebildet." Doch er bestand auf Anhieb - auch die Prüfung, die er absolvieren musste, weil er kein Abitur hatte.

So kam er an die Hochschule - und, ehe er sich versah, auch auf den Acker. Vier Jahre lang jeweils sechs Wochen Ernteeinsatz im Oderbruch - das ging nicht spurlos an dem Kunststudenten vorbei. "So kam die Beziehung zum Land", erzählt Schack aus den Tiefen seines Sessels heraus.

1970 schlugen er, seine Frau und die zwei kleinen Söhne in Ackermannshof auf. Damals habe sich die Gegend entvölkert, berichtet Schack. Die Kinder der sogenannten Neubauern sahen ihre Zukunft woanders. Im Barnim und im Oderbruch standen Höfe leer. Ideale Bedingungen für Künstler mit Platzbedarf. "Der Bezirk Frankfurt (Oder) hat richtig um uns geworben."

Nach der Wende, als es in Berlin eng und teuer wurde, flüchteten Schacks wie viele andere Künstler ganz aufs Land. Das Haus mit ihrer Berliner Wohnung war verkauft worden und sollte saniert werden. Die Künstler, die das Dachgeschoss selbst ausgebaut hatten, bekamen nach vier Jahren Rechtsstreitigkeiten eine kleine Entschädigung.

Otto Schack hatte zu DDR-Zeiten selbst dafür gesorgt, dass Dachgeschosse ausgebaut werden durften. Mit Hartnäckigkeit hatte er sich eine Genehmigung erkämpft und ein Exempel statuiert, das zu einer Änderung der Vorschriften führte.

Einer der vielen kleinen Siege, die der Unermüdliche zu verzeichnen hat. Sein letzter ist noch nicht abzusehen. "Zehn Jahre mache ich noch", sagt Schack.