Merkel will Trump am 14. März in Washington treffen

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in der Hauptstadt Washington treffen. Das bestätigten ein Vertreter des Weißen Hauses und deutsche Regierungskreise.

© Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa