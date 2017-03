Schuster nominiert WM-Quartett für Teamwettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Lahti (dpa) Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster vertraut in der WM-Entscheidung im Team auf das gleiche Quartett wie im Einzel. Neben den Mixed-Weltmeistern Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler gehen am Samstag noch Richard Freitag und Stephan Leyhe an den Start.