Fernsehen wird teurer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556660/

Für die Nutzer von DVB-T ist am 29. März Schluss. Dann werden die Sendeanlagen auf DVB-T2 umgestellt. Vorhandene Antennenanlagen können weitergenutzt werden, nicht jedoch die alten DVB-T-Empfänger. In den meisten Fernsehern sind diese Empfänger fest verbaut, ältere Geräte haben normalerweise ein kleines Zusatzgerät. Nur wenige der allerneuesten Fernsehgeräte besitzen bereits ein integriertes Empfangsmodul für die neue Technologie DVB-T2, zu erkennen an einem grünen Logo mit der Aufschrift "DVB-T2 HD". Alle anderen Fernsehzuschauer müssen sich eine Set-Top-Box kaufen, um weiter über die Antenne empfangen zu können. "Die Kosten für die kleinen Geräte liegen zwischen rund 60 und 170 Euro", sagt Karl-Heinz Pommranz vom Elektrofachmarkt in der Falkenseer Poststraße. "Beim Kauf sollte man unbedingt darauf achten, dass die Set-Top-Box ein eingebautes Entschlüsselungsmodul für freenet TV besitzt. Nur damit wird es nach dem 30. Juni auch möglich sein, Privat-Sender wie RTL, SAT.1 und ProSieben zu empfangen."

Die Jahresgebühr für den Empfang über die freenet-Plattform kostet 69 Euro. Dafür bekommt man dann auch bis zu 80 Programme und das in gestochen scharfer Full HD 1080p Qualität. Ohne freenet TV gibt es die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich in HD, aber keine Privaten, auch nicht in Standardauflösung (SD). Die freenet-Verträge verlängern sich übrigens nach zwölf Monaten nicht automatisch und sind ohne Frist kündbar.

Rund hundert Euro für eine neue Set-Top-Box und dann noch fast 70 Euro jährlich! Wem das zu viel ist, der denkt vielleicht über einen Umstieg nach. Schließlich kann man Fernsehen heutzutage auch auf anderen Wegen empfangen.

Kabel geht nur dort, wo ein entsprechender Anschluss vorhanden ist, überwiegend in größeren Wohnbauten. Internet ist eine Alternative, bei der ebenfalls Kosten für eine Set-Top-Box und monatliche Gebühren anfallen. Leider liegen die Preise in der Regel deutlich höher als für den DVB-T2 Empfang über Antenne. Entsprechende Angebote sollte man daher sehr gründlich prüfen. Nur die gute alte "Schüssel" kostet - mal abgesehen von den ohnehin immer fälligen Rundfunk- und Fernsehgebühren - nichts zusätzlich, solange man mit den Privatsendern in Standardauflösung zufrieden ist. Wie lange das noch so bleiben wird, ist allerdings fraglich. Experten vermuten noch in diesem Jahr eine Abschaltung des Satellitenempfangs der Privatsender in Standartauflösung. Dann bleibt nur noch Satelliten-TV in HD-Qualität und das kostet jetzt schon rund 60 Euro im Jahr.

Wem das alles zu kompliziert ist oder wer besonders gut beraten werden will, der sollte also unbedingt zum Fachhändler gehen.