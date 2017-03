Verdächtiger hatte Gasflaschen wohl für Hausgebrauch dabei

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Einen Tag nach der Festnahme eines Verdächtigen mit Gasflaschen im Wagen haben die belgischen Behörden Entwarnung gegeben. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge seien die sichergestellten Gaskartuschen für den Hausgebrauch gedacht gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Brüssel mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556663/

Der Verdächtige sei wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorbestraft, hieß es. Er war 2016 daher zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Am Donnerstag hatte seine Festnahme einen Großeinsatz von Polizei und Sprengstoffexperten ausgelöst. Häuser und eine Metrostation waren evakuiert worden. Am Freitagnachmittag wurde der Mann wieder freigelassen. Es habe keinen Grund gegeben, ihn weiter festzuhalten, hieß es.

Der Mann hatte zuvor eine rote Ampel überfahren und war dabei von der Polizei gestoppt worden. Bei der anschließenden Kontrolle weigerte er sich den Angaben zufolge, seinen Kofferraum zu öffnen. Deshalb habe der Wagen aufgebrochen werden müssen. Als die Beamten die Gasflaschen im Kofferraum entdeckten, forderten sie Sprengstoffexperten der Armee an. Diese sicherten die Kartuschen und lösten dabei mehrere Explosionen aus. Ein Zünder oder Sprengstoff war in dem Wagen nicht gefunden worden.