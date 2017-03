Landtag will Quereinsteiger besser ausbilden

artikel-ansicht/dg/0/

Auch in den kommenden Jahren brauche Brandenburg pro Jahr rund 1000 neue Lehrer. Da im Land nur jeweils knapp 500 neue Pädagogen ihre Ausbildung abschließen und andere Bundesländer ebenfalls händeringend Personal suchen, werde man auch künftig auf Quereinsteiger zurückgreifen müssen, waren sich Vertreter verschiedener Fraktionen einig. "Sie sind für uns ein Segen", stellte Marie Luise von Halem klar.

Die Bildungsexpertin der Bündnisgrünen betonte aber, dass die derzeitigen Ausbildungsangebote für diese Menschen "in keiner Weise den hohen Anforderungen an den Lehrer-Beruf gerecht werden". Sie zitierte aus dem Protestbrief eines Vaters, der die Schulpflicht ad absurdum geführt sieht, wenn Menschen ohne Qualifikation vor die Kinder treten. Unterrichtsausfall sei da die ehrlichere Option, klagte der Mann im Brief an die Politikerin.

Nun soll also alles besser werden. Konkret verlangen Grüne, SPD, Linke und CDU in dem gemeinsam beschlossenen Antrag von der Landesregierung spätestens bis zum Herbst ein Konzept, wie Quereinsteiger künftig besser für ihren Job gerüstet werden können. Vor allem sollen bisher nur in Ansätzen vorhandene Bildungsprogramme ausgeweitet werden. Und das dezentral, ohne lange Wege für die Auszubildenden. Für die unbefristete Einstellung sollen mit Blick auf die pädagogischen Fähigkeiten Mindeststandards festgelegt werden.

Außerdem fordern die Fraktionen eine bessere Beratung und Begleitung von Bewerbern und Neu-Lehrern. Ein neu zu installierender "Schulkoordinator für Qualitätssicherung und Lehrerbildung" möge künftig dafür sorgen, dass Seiteneinsteiger an den Bildungseinrichtungen "qualitativ hochwertig" betreut werden.

Die Lehrergewerkschaft GEW erklärte am Freitag, dass ein Koordinator allein wenig bringe. Entscheidend sei, dass die etablierten Lehrer an den Schulen Zeit für die Einarbeitung der Neulinge finden. "Das muss abgesichert werden. Diese Stunden muss man den Kollegen geben, forderte GEW-Landeschef Günther Fuchs. Bislang ist das mit Verweis auf den Personalmangel für die große Masse der Quereinsteiger nicht vorgesehen.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft seien zudem verbindliche Regelungen wichtig. "Es muss für die Seiteneinsteiger einen Rechtsanspruch und damit auch die Pflicht zur Qualifizierung geben", erklärte Fuchs. Ziel müsse sein, dass jeder Quereinsteiger je nach Vorkenntnissen nach mal längerer, mal kürzerer Zeit ein vollwertiger Lehrer werden kann.

Simona Koß (SPD) bekräftigte, dass der Handlungsbedarf aus vielen Gründen groß sei. "Wir müssen Ruhe an die Schulen bringen. Viele Kollegen dort sind ungehalten, dass man derzeit einfach so Lehrer werden kann." Gordon Hoffmann (CDU) sagte: "Der mancherorts sehr hohe Anteil an Quereinsteigern unter den Lehrern muss uns Sorgen machen."

Die Bildungsexpertin der Linken, Kathrin Dannenberg, erinnerte an die Adresse der CDU daran, dass zwischen 2003 und 2008 unter Rot-Schwarz lediglich 100 Lehrer pro Jahr eingestellt worden seien. Die Folgen davon spüre man jetzt.