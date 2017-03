Anmeldung für Altstadtlauf jetzt möglich

artikel-ansicht/dg/0/

Der neue Verein Leichtathletik in Beeskow, der in diesem Jahr beim Lauf erstmals als Organisator auftritt, bietet wieder die drei Strecken über 2,5 sowie 5 und 10Kilometer an. Zudem gibt es auch diesmal wieder Sonderwertungen für Mannschaften in verschiedenen Kategorien um den Pokal des Bürgermeisters. Dafür ist auf der Internetseite auch eine Sammelanmeldung der entsprechenden Teams möglich. Egal ob Mannschafts- oder Einzel-Läufer - anmelden sollte man sich möglichst bald, denn die Höchstteilnehmerzahlen waren in den Vorjahren bereits vor dem offiziellen Ende der Frist erreicht.