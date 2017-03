Letschiner Schüler rühren die Trommeln

artikel-ansicht/dg/0/

Doch damit wollte sich die musikbegeisterten Schüler nicht zufrieden geben. Jetzt ist auch eine Trommelgruppe in Neugründung. "Als wir in der 6. Klasse waren, waren wir in der Trommel AG aktiv und haben bei Schulfesten und vielen anderen Veranstaltungen musiziert", erzählt Melina Peters und schwärmt von der einstigen Musiklehrerin Jacqueline Skok, die inzwischen nach Berlin verzogen ist. Diese Lehrerin hatte in den Kindern die Liebe zur Musik, nicht nur in der Percussionsgruppe, geweckt. Daran kann Christina Urbanek jetzt anknüpfen. "Ich freue mich über die Musikbegeisterung in den Klassen und die sehr gute Ausstattung der Schule mit Instrumenten. So haben wir hier elf Trommeln zur Verfügung. Und wenn wir Unterstützung brauchen, können wir uns jederzeit an die Schulleitung wenden", erzählt die Pädagogin. Mit dem Trommeln muss sie sich allerdings selbst erst noch beschäftigen. Denn sie hat sich bislang eher mit dem Tanz als dem Musizieren auf Instrumenten beschäftigt. Die Trommelgruppe wird zunächst etwa zehn Mitglieder aus der achten und neunten Klasse haben und wöchentliche Übungsstunde absolvieren. Krista van Damme, sie spielt Klavier, ist dabei, das erste Übungslied dafür vorzubereiten: "Come as you are" von Nirvana. Der Hit von Kurt Cobain wird auch im Unterricht behandelt, so dass es da auch Bezüge zum neuen Lehrplan gibt. Wenn es gut läuft, soll auch die Grundschule einbezogen werden.