Sparkasse unterstützt Selbsthilfegruppe

Bad Freienwalde (MOZ) Die Freude ist riesig, als Ires Juhre den Briefumschlag öffnet und das Geld zählt. 775 Euro Spendengelder hat die Gruppensprecherin der Selbsthilfegruppe für Multiple Sklerose aus Bad Freienwalde zusammen mit Mitglied Helena Hammermüller entgegengenommen. "Ist ja Wahnsinn", ruft Ires Juhre begeistert. Annett Schirrmeister, Leiterin der Sparkassenfiliale am Scheunenberg, hatte ihr zusammen mit Kollegin Carola Sieghart am Donnerstag das Geld überreicht.

Die Spenden stammen aus dem Verkauf von Kalendern. Jeder habe selbst entscheiden können, wie viel Geld er für einen Kalender spendet, erklärte Annett Schirrmeister. Seit dem Weltspartag im Oktober vergangenen Jahres sind die Exemplare, die Fotografien von Landschaften aus der Region zeigen, in den Bad Freienwalder Filialen verkauft worden. Mitarbeiter der Sparkasse haben die Fotos aufgenommen. "Jedes Jahr suchen wir uns eine andere Gruppe oder einen Verein aus, der die Spendengelder erhält", sagte Annett Schirrmeister über die Aktion, die es bereits seit mehreren Jahren im gesamten Landkreis gibt.

An Ideen für die Verwendung der neuen Mittel mangelt es der Selbsthilfegruppe, die sich über das Haus der Begegnung in Bad Freienwalde organisiert, nicht. "Wir versuchen, den Mitgliedern über die Treffen hinaus attraktive Angebote zu machen", sagte Ires Juhre. Für manche sei die Gruppe der einzige Kontakt. Außerdem hätten durch die Erkrankung viele nur eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente und könnten sich die Teilnahme an Ausflügen oft nicht leisten, so die Gruppensprecherin.

Das Geld wolle die Gruppe nun für Aktivitäten und Fahrten in der Region einsetzen. Vor einiger Zeit seien sie von Bad Freienwalde aus mit dem Bus nach Potsdam gefahren, um den Landtag zu besichtigen. Für solche Fahrten fehlten einigen der etwa 20 Gruppenmitglieder die Mittel, weiß Ires Juhre aus Erfahrung.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose findet am Dienstag um 15 Uhr im Gebäude des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) in der Wasserstraße 18 in Bad Freienwalde statt. Die Treffen sind meist an unterschiedlichen Orten. Weitere Informationen gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle des Hauses der Begegnung in Bad Freienwalde unter Telefon 033445208.