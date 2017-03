SV 90 lässt sich von Maulwürfen nicht stoppen

artikel-ansicht/dg/0/

Damit ist die Mannschaft um Patrick Lorenz schon zwei Partien vor dem Ende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Eng wird es jedoch um dem zweiten Rang, denn der berechtigt zur Teilnahme an der Viererrunde um den Kreismeistertitel. Hinzu stoßen am 12. Mai die beiden Besten aus der Kyritzer Staffel. Victoria Breddin (16 Punkte) steht bereits als Qualifikant fest, Fortuna Kyritz (9) fechtet noch einen Kampf gegen Neustadt (8) aus.

Im Bereich Neuruppin ist ebenso ein Zweikampf um Silber entbrannt. Der TSV Wustrau muss jedoch auf einen Patzer des RSV Maulwürfe hoffen, wenn dieser am 30. März auf die Neuruppiner Spielgemeinschaft trifft und der TSV muss gleichzeitig den Staffelersten bezwingen.

Dieser kam in seinem sechsten Saisonspiel zwar schwerlich in Fahrt. Das reichte aber, um die Maulwürfe in drei Sätzen (25:16, 25:17, 25:14) in Schach zu halten. "Die Annahme war zeitweise katastrophal", gestand Patrick Lorenz. Sein Sechser profitierte weitgehend von Fehlern der Maulwürfe, die in den ersten beiden Sätzen ebenso viel Mühe hatten, ihren Zuspieler zu finden. Im zweiten Durchgang führten die Maulwürfe mit 9:8, aber sie kamen für neun Bälle nicht mehr aus der Rotation heraus, weil Andreas Eilenberg seine Aufgaben nur so übers Netz wuchtete. Er stellte das Hinterfeld der Maulwürfe vor schier unlösbare Aufgaben und drehte damit den Satz.

Im dritten Satz wirkte die Annahme auf beiden Seiten stabiler, so dass mehrere herausragende Ballwechsel zustande kamen. Eine Schrecksekunde gab es, als Christian Dietsch auf dem Parkett liegen blieb. Er hatte sich bei einer Rettungsaktion eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. "Es sieht nach einem Krampf aus", sagte Patrick Lorenz erleichtert.

Das zweite für diesen Abend geplante Spiel zwischen Union/MSV Neuruppin sagte der BSV Ruppin wegen Personalmangels ab.