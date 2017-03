Strausberger Sieg in Königsklasse

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Jüngsten, der U 12, belegte das Zweierteam von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vor den Jungen II und den Mädchen II der Grundschule "Am Wäldchen" den ersten Platz. An den Start gegangen waren elf Mannschaften aus Grundschulen der Stadt Strausberg und Vereinen der Umgebung. Gespielt wurde auf vier mal vier Meter großen Feldern bei einer Netzhöhe von 2,10 Metern. Die Grundschule "Am Wäldchen" war mit acht Schülerinnen und Schülern und damit mit vier Teams am stärksten vertreten. Dabei waren außerdem der VC Strausberg, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und Zwietracht Spreenhagen mit jeweils zwei Teams. Ein Team stellte Pneumant Fürstenwalde.

In der U 14 spielten jeweils vier Aktive auf einem sechs mal sechs Meter großen Feld mit einer Netzhöhe von 2,20 Metern gegeneinander. Pneumant Fürstenwalde besiegte die Vertretung des VC Strausberg in einem Dreisatzspiel.

In der Königsklasse des Turniers, der U 18 (Jahrgänge 2000 und jünger), begegneten sich fünf Vereinsteams: der VC Strausberg, Pneumant Fürstenwalde, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, VC Storkow und SG Hangelsberg. Es siegte die Mannschaft vom VC Strausberg mit zwölf Punkten und 8:0-Sätzen. Zweiter wurde die Vertretung von Pneumant Fürstenwalde mit drei Siegen vor dem Team von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf.

Als beeindruckend und erfreulich werteten die Organisatoren das Engagement der Eltern und Betreuer, die mit aufmunternden Worten und hilfreichen Transporten zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Auch der Sportlehrer der Grundschule "Am Wäldchen", Peter Riedel, ließ es sich nicht nehmen, seinen Schüler am Wettkampftag zur Seite zu stehen.

Weitere Turniere für Nachwuchsvolleyballer stehen in den nächsten Monaten an: am 29. April der Sparkassen-Cup für alle Grundschulen, Oberschulen und gymnasiale Einrichtungen im Landkreis MOL und am 6. Mai der Kids-Cup.