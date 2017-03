Polizeibericht Neuruppin vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (RA) Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Wittstocker Poststraße einen abgestellten Renault gerammt und ist dann einfach weitergefahren. Polizeibeamte stoppten den 62-jährigen Niederländer. Er musste mit zur Rheinsberger Wache kommen und 300 Euro Kaution hinterlegen, um die Tour fortsetzen zu können. Der Unfall soll einen Schaden in Höhe von geschätzten 5 000 Euro verursacht haben.

Nach Beziehungsstreit Polizisten beleidigt

Wusterhausen (RA) Eine 46-jährige Frau hat in Wusterhausen den Verkehr gefährdet, indem sie am Dienstag immer wieder die Handbremse des Autos löste, in dem sie saß. Sie hatten sich zu vor mit ihrem Lebensgefährten in den Haaren gehabt und war deswegen sehr aufgebracht. Weil der Wagen ständig auf die Straße Zum Horstberg rollte, riefen Passanten die Polizei. Die herbeieilenden Beamten nahmen die Frau vorübergehend fest, weil sie die Polizisten beleidigte und volltrunken war.

82-Jähriger betrunken hinterm Steuer

Blumenthal (RA) Ein 82-jähriger Mann ist am Dienstagabend betrunken mit seinem Auto herumgefahren. Polizisten griffen den betagten Verkehrssünder im Heiligengraber OrtsteilBlumenthal auf. Sie ließen ihn pusten. Ergebnis: 1,29 Promille. Der Rentner musste seinen Führerschein abgeben und mit zur Klinik nach Wittstock kommen, um sich dort Blut abnehmen zu lassen.

Drogentest bei Kyritzer positiv

Kyritz (RA) Vollgepumpt mit Drogen saß ein 26-Jähriger am Sonntag hinter dem Steuer seines Autos, als ihn Polizisten auf der Kyritzer Graf-von-der-Schulenburg-Straße stoppten. Der junge Mann hatte seine Fahrerlaubnis bereits wegen anderer Delikte zuvor verloren. Der Rauschmittel-Test schlug auf Amphetamine an. Der 26-Jährige musste sich eine Blutprobe abnehmen lassen.

Mail kam Gumtowerin spanisch vor

Gumtow/Madrid (RA) Mit einer dreisten Betrugsmasche versuchten E-Mail-Schreiber aus Madrid eine 68-jährige Gumtowerin um 1,3 Millionen Euro zu erleichtern. Eine angebliche Anwältin hatte der Frau mitgeteilt, dass ein kinderloser Mann sechseinhalb Millionen Euro zu vererben habe. Damit das Vermögen nicht verfalle, müsse sich nun die 68-Jährige als Verwandte ausgeben und entsprechende Unterlagen ausfüllen. Die Anwältin brauche aber ein Fünftel der zu vererbenden Summe als Vorschuss. Der Gumtowerin kam das spanisch vor: Sie ging zur Polizei, die nun gegen die Betrüger ermittelt.