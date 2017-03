Verein kritisiert "Kahlschlag"

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) Nachdem in Schönwalde die ersten Bäume am Strandbad für den neuen Kunstrasenplatz gefällt worden sind, zeigt sich der Verein zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde (EFCS) ob des "Kahlschlags" südlich des Kleinspielfeldes verärgert. Weil auch auf der Westseite noch gerodet wird und Artenschutzmaßnahmen lediglich parallel gelaufen seien, sprechen deren Vertreter mit Blick auf den Naturschutz von einem "Skandal". Nichtsdestotrotz hatte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) zuletzt auf den mehrheitlich gefassten Beschluss der Gemeindevertretung hingewiesen, wonach das Areal entwickelt werden kann und Ausgleichspflanzungen ohnehin vorgenommen werden.

Der Verein jedoch übt weiterhin Kritik. "Wenn man die Warnungen und Hinweise im B-Plan mit dem vergleicht, was wirklich vor Ort los ist, da kann man nur mit dem Kopf schütteln", hieß es in einer Erklärung. "Die Variante in Form eines Erholungsbereiches mit Wald und See für alle Bürger hätte der Waldsiedlung Schönwalde viel besser zu Gesicht gestanden. Jetzt ist es leider nur ein ,Mahnmal' gegen Naturzerstörung geworden."