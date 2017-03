Polizeibericht Schwedt vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556682/

Prenzlau. Am Mittwochnachmittag brannte es in der Gartenanlage in Dedelow nahe Prenzlau. Vier Löschfahrzeuge von Wehren der Umgebung kämpften über eine Stunde lang gegen die Flammen. Die Laube hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Erste Ermittlungen der Polizei deuten allerdings auf Brandstiftung hin. Der Schaden des unbewohnbar gewordenen Bauwerks wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Diebeszugdurch Kleingärten

Schwedt. Drei Einbrüche in Gartenlauben in der Meyenburger Allee wurden am Mittwoch angezeigt. Am Blütengrund stellten die Lauben-Besitzer fest, dass die Täter Gartenstühle und diverses Werkzeug mitgehen ließen. In der Kleingartenanlage Sonnenblume stahlen die Eindringlinge ebenfalls Werkzeug und elektrische Geräte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20