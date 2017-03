Polizeibericht Oranienburg vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Wie die Polizei berichtet, nahm am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein Lkw in der Friedensstraße einem Kleintransporter offensichtlich die Vorfahrt. Es kam zum Crash. Verletzt wurde kein Beteiligter. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 7 000 Euro.

Toilette beschmiert

Oranienburg. Mit Graffitis beschmierten Unbekannte in der in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch die Männertoilette des Einkaufmarktes in der Friedensstraße. Es wurden sieben Schriftzüge ohne politischen Inhalt aufgesprüht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Autos stoßen zusammen

Oranienburg. Zwei Autos sind am Mittwochvormittag in der Willy-Brandt-Straße/Ecke Mittelstraße zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4 000 Euro.