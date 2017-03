Polizeibericht Gransee vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556685/

Grieben. Eine Motorsäge entwendeten Unbekannte am Mittwoch zwischen 9 und 11.30 Uhr von einem Grundstück in der Straße Wilhelmsbrücke in Grieben. Die Diebe drangen in ein Nebengelass ein und durchsuchten es. Der Schaden wird mit zirka 1 400 Euro angegeben.

Einbrucham Waldweg

Menz. Durch ein angekipptes Fenster stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus am Waldweg in Menz ein. Gestohlen wurden eine Geldkassette und diverseArbeitsmaschinen. Der Einbruch geschah zwischen vergangenem Sonnabend und dem 1. März. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro.