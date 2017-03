Polizeibericht Strausberg vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kosmetikstudio in der Bergstraße. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

Einbrecher im Haus

Altlandsberg. Mittwochabend gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus in der Gähdestraße. Sie durchwühlten alle Räume und Behältnisse. Ob ihnen etwas in die Hände fiel, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären.

Autos stießen zusammen

Tiefensee. Auf der B 168 am Abzweig Freudenberg stießen Donnerstagmorgen ein Opel Combo und ein VW Golf zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt. Schaden: rund 4000 Euro.