Polizeibericht Eberswalde vom 03.03.2017

Blumberg. Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr befuhr ein polnischer Lkw die rechte Spur der BAB 10 in Höhe der Anschlussstelle Hohenschönhausen Richtung Dreieck Spreeau, als sich ein VW Tiguan auf der Mittelspur näherte. Der VW-Fahrer streifte aus noch ungeklärter Ursache den Lkw, verlor die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Mittelschutzplanke. Der Mann stieg aus dem Fahrzeug und verließ den Ort zu Fuß. Herbeigerufene Polizisten stellten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Die Autobahn wurde zur Beräumung der Unfallstelle kurzfristig gesperrt. Der Gesamtschaden wird mit 5500 Euro angegeben. Die Suche nach dem Pkw-Fahrer blieb ergebnislos.

Zusammenstoß auf dem Rad-Fußweg

Eberswalde. Am Mittwochnachmittag war ein 32-jähriger Radfahrer auf einem kombinierten Rad-Fußweg unterwegs, als er um 16.25 Uhr eine Fußgängerin überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige erlitt Kopfverletzungen, wurde in eine Krankenhaus gebracht. Kriminalisten ermitteln die genaue Unfallursache.

Zusammenstoß zweier Autos

Tiefensee. Am Donnerstagmorgen kam es auf der B168 am Abzweig Freudenbergund Höhenland zum Zusammenstoß zwischen einem Opel Combo und einem VW Golf. Die Fahrer der beiden Autos blieben bei dem Unfall unverletzt, die Fahrzeuge waren beschädigt aber noch betriebsbereit. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden nach der Unfallaufnahme mit geschätzten 4000 Euro an.

Bei Unfallleicht verletzt

Joachimsthal. An der Einfahrt zum Klärwerk kam es am Donnerstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes und einem Lkw. Der Autofahrer wurde verletzt, wollte aber einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.