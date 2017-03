Polizeibericht Freienwalde vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Tiefensee. Unverletzt sind die Fahrer eines Opel und eines Golfs nach einem Zusammenprall geblieben. Wie die Polizei berichtet ereignete sich der Unfall am Donnerstag auf der B 168 am Abzweig Freudenberg. Die Fahrzeuge waren noch betriebstüchtig, der Schaden liegt jedoch bei geschätzten 4000 Euro.

Kühltruhe undWerkzeug gestohlen

Letschin. Auf zwei Schuppen haben es Eindringlinge am Mittwoch abgesehen. Die Kriminellen hatten sich Zugang zu den Gebäuden auf einem unbewohnten Grundstück in Groß Neuendorf verschafft. Zu ihrem Diebesgut zählten Gartenwerkzeuge und eine Kühltruhe, die sie mit sich nahmen, wie die Polizei berichtet. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 850 Euro.

Diebe nehmen Handy mit

Wriezen. Nur ein kleines, aber teures Utensil ist nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Heinrich-Lehmpuhl-Straße verschwunden. Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag ein mehrere Jahre altes Handy gestohlen. Der Schaden liegt bei 200 Euro.