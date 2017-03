Polizeibericht Seelow vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Neuendorf. Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, sind bislang Unbekannte in zwei Schuppen eines unbewohnten Grundstückes in Groß Neuendorf eingebrochen. Aus ihnen stahlen die Diebe Gartenwerkzeuge und eine Kühltruhe. Der Gesamtschaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Mehrere Autos aneinem Tag gestohlen

Frankfurt. Am Mittwoch wurden der Polizei mehrere Autodiebstähle aus der Stadt angezeigt – eines Honda Accord, eines Nissan Juke sowie eines Nissan Qashqai. Der Schaden liegt jeweils zwischen10 000 und 14 000 Euro.