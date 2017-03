Polizeibericht Neuruppin vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Ein Radfahrer hat die Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr unfreiwillig auf sich aufmerksam gemacht. Er war in Fehrbellin auf der Brunner Straße ohne Licht unterwegs und fuhr dabei auch noch Schlangenlinien. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der 55-Jährige , der nicht weiterfahren durfte und eine Blutprobe abgeben musste, wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Betrugsversuch angezeigt

Rheinsberg (RA) Eine 79-jährige Rheinsbergerin hat bei der Polizei einen Betrugsversuch angezeigt. EinAnrufer, der akzentfrei Deutsch spracht, versprach ihr am Telefon einen Lotto-Gewinn über 28 000 Euro. Dieses Geld würde sie aber erst bekommen, wenn sie Gutscheinkarten von einem Internetanbieter im Wert von 700 Euro kauft und dem Anrufer übergibt. Erst dann würden ein Rechtsanwalt und ein Notar ihr einen Geldkoffer bringen. Die 79-Jährige schlug vor, die 700 Euro von der Gewinnsumme zu nehmen. Das wollte der Anrufer aber nicht.

Einbrecher kamen durchs Fenster

Fehrbellin (RA) In ein Haus am Fehrbelliner Robinienweg ist am Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr eingebrochen worden. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und dann sämtliche Zimmer durchwühlt. Unter anderem verschwand ein Laptop. Zudem ist auf dem Grundstück das Gästehaus aufgebrochen und durchsucht worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Kripo ermittelt.

Rechts geblinkt, links abgebogen

Fehrbellin (RA) Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Fehrbellin leicht verletzt worden. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrich-Engels-Straße soll sie nach den Angaben des anderen Unfallbeteiligten nach rechts geblinkt, dann aber nach links abgebogen sein. Zur Kollision kam es, weil ein 35-Jähriger da mit seinem Opel überholen wollte. Das zehn Monate alte Baby der Frau, das ebenfalls im Auto war, blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 4 000 Euro geschätzt.