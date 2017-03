Polizeibericht Neuruppin vom 03.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Einen per Haftbefehl gesuchten Mann stellte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Die Beamten trafen ihn gegen 0.45 Uhr in einer Wohnung in der Franz-Maecker-Straße in Neuruppin an. Den 36-Jährigen ließ die Staatsanwaltschaft suchen, weil er nicht zu einer Hauptverhandlung erschienen war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und im Laufe des Tages einem Richter am Amtsgericht vorgeführt.

Berauscht am Steuer

Neuruppin (RA) Einen Citroën-Fahrer hat die Polizei am Donnerstag gegen 3.05 Uhr in der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße gestoppt. Er war verkehrswidrig in Richtung des Einkaufszentrums in der Junckerstraße. Den Beamten fielen drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann am Steuerauf. Ein Test schlug positiv auf Amphetamine an. Der 26-Jährige gab zu, am Mittwoch Drogen genommen zu haben. Er hat nun eine Strafanzeige und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals.

Unfallflucht nach Zusammenstoß

Alt Ruppin (RA) Ein schwarzes Auto war am Mittwoch in einen Unfall auf der B 167 zwischen Neuruppin und Alt Ruppin verwickelt. Der Fahrer hielt sich nicht an die rote Ampel und stieß mit dem VW eines 58-Jährigen zusammen, der gerade auf die Straße einbiegen wollte. Der schwarze Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Am VW entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt.