Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 03.03.2017

Im Verlauf des Mittwochs wurden bei der Polizei drei Autodiebstähle in Frankfurt angezeigt. So traf es den Besitzer eines Honda Accord, der am Bruno-Peters-Berg abgestellt war. Der Schaden wurde auf rund 14 000 Euro geschätzt. Im Clara-Zetkin-Ring verschwand ein Nissan Juke im Wert von 12 000 Euro und in der Prager Straße ein Nissan Qashqai im Wert von 10 000 Euro.

In der Fürstenwalder Poststraße wird heute die Geschwindigkeit kontrolliert.

Blitzer