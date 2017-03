artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zurück in die 1950er-Jahre heißt es heute in bestimmten Straßenzügen von Eisenhüttenstadt. Denn dort werden Szenen für den Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" gedreht. Etliche Komparsen wurden dafür stilecht eingekleidet und frisiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556694/

"Da waren Typen dabei, die sahen nach der Maske und in den historischen Sachen völlig verändert aus", erinnert sich Jörg Kotterba an seine Anprobe in der Saarlouiser Straße vor wenigen Wochen. Dort bekam er einen Mantel, einen Hut und eine Nummer. Und natürlich wurden vom Akzente-Filmteam auch sofort Fotos gemacht. So und nicht anders muss der 67-Jährige nun kommenden Freitag aussehen, wenn er Teil des Kinofilms "Das schweigende Klassenzimmer" ist. Der Frankfurter gehört zu etwa 300 Komparsen aus der Region, die bei dem historischen Streifen mitwirken wollen und beispielsweise als Passanten oder Schüler auf der Kinoleinwand zu sehen sein werden. "Ich bin einfach ein neugieriger Mensch", sagt Kotterba zu seiner Motivation. Außerdem habe er auch schon zu DDR-Zeiten zwei Komparsenjobs gehabt - einmal als Bauer im Mittelalter und ein anderes Mal, als Gast eines Bistros am Berliner Alexanderplatz. "Da hatte ich mein Bier schon ausgetrunken, obwohl die Szene noch gar nicht abgedreht war", erzählt er. "Und dann mussten die ganz schnell irgendwo ein neues Bier auftreiben." Auf jeden Fall habe ihm das Drehen Spaß gemacht, so viel, dass er auch bei "Das schweigende Klassenzimmer" dabei sein wollte.

Während Jörg Kotterba sich noch etwas gedulden muss, bis die Klappe für ihn das erste Mal fällt, geht es für Ute Schandert und ihre Tochter Leocadia-Marell bereits an diesem Sonnabend los. Wo genau, das wird sich erst am Morgen zeigen. Fest steht, dass an diesem Wochenende Szenen in der Saarlouiser Straße und auf dem Zentralen Platz gedreht werden. Die zwei Brieskow-Finkenheerder hatten im Internet und in der Zeitung gesehen, dass Komparsen gesucht werden und sagten sich: "Mensch, lass uns das doch mal probieren!" Nach einigen Wochen wurden sie zum sogenannten Fitting nach Eisenhüttenstadt eingeladen, wo das Filmteam mehrere Wohnungen in der Saarlouiser Straße gemietet hat. Und dann hieß es: Raus aus den modernen Klamotten, rein in das historische Outfit und ab zur Maske, wo auch zwei Friseure warteten: "Ich musste etwa zehn paar Zentimeter meiner Haare lassen und habe anfangs etwas geschluckt", berichtet die 42-Jährige. Dann kamen auch noch Lockenwickler. Aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Bei beiden. Damit ihre elfjährige Tochter auch mitmachen durfte, galt es allerdings, etliche Dokumente auszufüllen. Sogar ein Arztbesuch und eine Erlaubnis vom Jugendamt waren notwendig. "Aus Leos Schule machen viele mit", erzählt Ute Schandert, die auch schon Komparsen-Erfahrung hat. "Ich war damals bei einer Agentur in Berlin registriert." Dennoch ist sie nervös vor dem Dreh. "Ich bin, glaube ich, aufgeregter als meine Tochter."

Der erste Drehtag für die zwei beginnt übrigens um 7 Uhr. Und ein paar Tipps vom Regieteam gab es auch schon, und zwar per E-Mail: "Bitte, auch wenn die Versuchung groß ist, nie in die Kamera gucken. Es ist immer sehr deprimierend, wenn die Szene perfekt war, aber ein Darsteller dann in die Kamera guckt." Außerdem sollen sich die Komparsen auf längere Wartezeiten einstellen und ein Buch oder ein Spiel zur Überbrückung mitbringen.

"Ich werde einfach zuschauen, was da so passiert", ist sich Luis Weber sicher. Der zehnjährige Eisenhüttenstädter wollte unbedingt bei dem Film mitmachen. "Das ist doch eine einzigartige Erfahrung", sagt er. "Und ich denke, dass es viel Spaß macht." Da war es ihm auch egal, dass seine schönen langen Haare beim Fitting innerhalb weniger Minuten auf dem Boden landeten. "Die wachsen doch wieder", meint er nur. Ein paar Bekannte wird er beim Dreh auf jeden Fall sehen. "Fast meine ganze Klasse macht mit", erzählt Luis, zu dessen Kostümen unter anderem ein Pionierhemd gehört. "Meine Mutti hat mir schon ein bisschen von den Pionieren erzählt", sagt er. Und wahrscheinlich wird er bald schon seinen ersten Fahnenappell erleben, und zwar vor dem Dokumentationszentrum, das in dem Film die Schule darstellt, in der eine Storkower Klasse im Jahr 1956 mächtig Ärger mit der DDR-Führung bekommt.